В Мукачево судили админа чата, в котором сообщали о местах раздачи повесток — как наказали мужчину
Мукачевский районный суд Закарпатской области огласил приговор администратору вайбер-чата, который информировал подписчиков о местах раздачи повесток. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Об этом сообщается в соответствующем судебном приговоре.
Два года работал в чате, где распространялась информация о местах раздачи повесток
Из материалов дела известно, что житель Мукачево работал администратором чата в течение 2022-2023 годов. В ленте чата публиковались сообщения о местах раздачи повесток в Мукачево и Мукачевском районе Закарпатской области.
Правоохранители разыскали нарушителя. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье УКУ о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Обвиняемый вину признал и сообщил, что не знает, кто организовал вайбер-группу.
Согласно с решением суда, жителя Мукачево признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Позже осужденного освободили от отбывания наказания с полуторагодовалым испытательным сроком.
Ранее в Минобороны заявили, что украинцы, которые до 4 мая 2024 были признанны ограниченно годными для военной службы, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. Также в МОУ объяснили, в каком случае повестка считается врученной.
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