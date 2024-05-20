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В Мукачево судили админа чата, в котором сообщали о местах раздачи повесток — как наказали мужчину

20 мая 2024 05:08
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Мукачево судили админа чата, в котором сообщали о местах раздачи повесток — как наказали мужчину
Здание Мукачевского районного суда. Фото иллюстративное: Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Мукачевский районный суд Закарпатской области огласил приговор администратору вайбер-чата, который информировал подписчиков о местах раздачи повесток. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Об этом сообщается в соответствующем судебном приговоре.

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Из материалов дела известно, что житель Мукачево работал администратором чата в течение 2022-2023 годов. В ленте чата публиковались сообщения о местах раздачи повесток в Мукачево и Мукачевском районе Закарпатской области.

Правоохранители разыскали нарушителя. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье УКУ о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Обвиняемый вину признал и сообщил, что не знает, кто организовал вайбер-группу.

Согласно с решением суда, жителя Мукачево признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Позже осужденного освободили от отбывания наказания с полуторагодовалым испытательным сроком.

Ранее в Минобороны заявили, что украинцы, которые до 4 мая 2024 были признанны ограниченно годными для военной службы, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. Также в МОУ объяснили, в каком случае повестка считается врученной.

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