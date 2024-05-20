У Мукачеві судили адміна чату, в якому повідомляли про місця роздачі повісток — як покарали чоловіка

Будівля Мукачівського районного суду. Фото ілюстративне: Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Мукачівський районний суд Закарпатської області виніс вирок адміністратору вайбер-чату, який інформував підписників про місця роздачі повісток. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

Про це повідомляється у відповідному судовому вироку.

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Два роки працював на чат, де поширювалась інформація про місця роздачі повісток

З матеріалів справи відомо, що житель Мукачева працював адміністратором чату протягом 2022-2023 років. У стрічці чату публікувались повідомлення про місця роздачі повісток у Мукачеві та Мукачівському районі Закарпатської області.

Правоохоронці розшукали порушника. Проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею ККУ про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Обвинувачений провину визнав та повідомив, що не знає, хто організував вайбер-групу.

Згідно з увалою суду, жителя Мукачева визнали винним та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років. Пізніше засудженого звільнили від відбування покарання з півторарічним іспитовим терміном.

Раніше у Міноборони заявили, що українці, які до 4 травня 2024 року були визначені як обмежено придатні для військової служби, мають пройти повторний медичний огляд. Також у МОУ пояснили, в якому випадку повістка вважається врученою.