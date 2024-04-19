В полиции Киева рассказали, сколько получили обращений от ТЦК по розыску военнообязанных

Работник ТЦК выписывает повестку. Фото: 20minut.ua

Полиция города Киева получила более 5 тысяч обращений от территориальных центров комплектования и социальной поддержки по розыску военнообязанных. Правоохранителям удалось установить местонахождение и доставить в военкомат уже 1416 человек.

Об этом говорится в ответе Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве на запрос NV.

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Именно полиция по обращению ТЦК и органов СБУ должна задерживать и доставлять призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения. Речь идет о нарушении правил военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Ответ Управления превентивной деятельности ГУНП в Киеве. Фото: NV

Полиция Киева сообщила, что по состоянию на 1 апреля получила 5387 обращений от ТЦК об установлении места пребывания и доставку лиц для составления административных протоколов в отношении их. В то же время за уклонение от прохождения военной службы необходимо установить место нахождения и доставить в ТЦК 4955 человек.

Столичные правоохранители уже установили местонахождение и передали в ТЦК для составления административных материалов почти треть упомянутых лиц, а именно — 1416.

Напомним, принятие закона о мобилизации лишает права на отсрочку еще одной категории граждан Украины. Теперь ее могут потерять военнообязанные родители трех и более несовершеннолетних детей, которые не платили алименты более трех месяцев.

Также в Украине решили ввести базовую военную подготовку с 1 сентября 2025 года. Она будет проводиться с целью получения гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите, независимости и территориальной целостности Украины. Однако некоторых граждан интересует, есть ли наказание для лиц, не прошедших подготовку до 25 лет.