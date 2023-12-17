В Полтаве установили график, когда ТЦК будет выписывать повестки

Вручение повестки. Фото: соцсети

Исполняющий обязанности мэра Полтавы Екатерина Ямщикова подписала новое распоряжение по мобилизации военнообязанных. Им она установила график выдачи повесток.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Полтавского городского совета.

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График выдачи повесток

Представители территориального центра комплектования будут ходить:

с 07:00 до 10:00;

с 17:00 до 20:00.

"Установить график работы групп оповещения на территории г. Полтавы с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 часов, на территории старостинских округов Полтавской городской территориальной общины — по отдельному графику согласованному с Полтавским ОМТЦК и СП", — говорится в распоряжении.

Распоряжение о графике выдачи повесток в Полтаве. Фото: скриншот

Вручение повесток в Полтаве

Спикер областного ТЦК Роман Истомин рассказал, что в городе собираются вручать повестки по квартирам.

"Представители ОСМД предоставляют доступ в подъезды. Представители ТЦК заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином. Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче повестки, как о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК", — говорит он.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в Силах обороны Украины более миллиона военных. По его словам, без мобилизации ни один рекрутинг не покроет эти потребности.

Также мы писали, что появилась информация, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о предоставлении возможности сельским головам формировать и вручать повестки. Впрочем, это постановление не имеет отношения к военнообязанным во время мобилизации.