В Раде хотят увеличить штраф для уклонистов, которые не сообщат об изменении адреса

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

В Верховной Раде хотят ужесточить административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации. В частности, речь идет о повышении штрафов для военнообязанных, не сообщивших об изменении адреса проживания.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на статью ВРУ.

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Что известно о повышении штрафов

Речь идет о законопроекте №10379, а именно статье 210-1. Он был рассмотрен Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 8 апреля.

Согласно документу, народные депутаты предлагают ввести штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Не будут штрафовать только в том случае, если данные содержатся в реестре военнообязанных и Минобороны может получить их автоматически.

Стоит отметить, что сейчас соответствующий штраф составляет от 3 400 до 5 100 гривен.

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Напомним, мужчин, которые отказываются проходить медицинское освидетельствование в ТЦК и таким образом уклоняются от мобилизации, не лишат свободы. Но нарушителю придется заплатить большой штраф.

Также на днях стало известно, что все украинские водители будут внесены в реестр военнообязанных.