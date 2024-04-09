Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Раде хотят увеличить штраф для уклонистов, которые не сообщат об изменении адреса arrow

В Раде хотят увеличить штраф для уклонистов, которые не сообщат об изменении адреса

9 апреля 2024 13:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Раде хотят увеличить штраф для уклонистов, которые не сообщат об изменении адреса
Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Верховной Раде хотят ужесточить административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации. В частности, речь идет о повышении штрафов для военнообязанных, не сообщивших об изменении адреса проживания.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на статью ВРУ.

Читайте также:

Что известно о повышении штрафов

Речь идет о законопроекте №10379, а именно статье 210-1. Он был рассмотрен Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 8 апреля.

Согласно документу, народные депутаты предлагают ввести штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Не будут штрафовать только в том случае, если данные содержатся в реестре военнообязанных и Минобороны может получить их автоматически.

Стоит отметить, что сейчас соответствующий штраф составляет от 3 400 до 5 100 гривен.

Штраф для военнообязанных
Скриншот отрывка статьи

Напомним, мужчин, которые отказываются проходить медицинское освидетельствование в ТЦК и таким образом уклоняются от мобилизации, не лишат свободы. Но нарушителю придется заплатить большой штраф.

Также на днях стало известно, что все украинские водители будут внесены в реестр военнообязанных.

война
штраф
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы