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В Раде назвали причину длинных очередей возле ТЦК

8 мая 2024 21:55
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Бригадир София
редактор
В Раде назвали причину длинных очередей возле ТЦК
Очереди мужчин в ТЦК. Иллюстративное фото: Telegraf
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Возле ТЦК в последнее время образовались длинные очереди. В Раде заявили, что стоящие в очередях люди убеждены, что их не мобилизуют.

Об этом сообщил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии каналу "Ми-Україна" в среду, 8 мая.

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Очереди возле ТЦК

"Сейчас пришли в ТЦК, в основном, обновлять данные, имеющие бронь или какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они практически не будут призваны. Поэтому это вопрос, который мы, кстати, обсудили на комитете, это вопрос, который нужно будет поднимать", – подчеркнул Костенко.

Электронный кабинет военнообязанного должен частично решить проблему с очередями. Однако, несмотря на обновление информации в электронном кабинете, военнообязанным все же нужно будет посетить ТЦК.

"Нам вчера его презентовали, там есть к нему некоторые вопросы, но в целом он может это сделать. Но после этого все равно людям придется уходить в военкомат", — добавил Костенко.

Напомним, по новому закону о мобилизации военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить персональные данные. Если мужчины проигнорируют требования закона, то автоматически будут считаться уклонистами.

Недавно в Киеве у зданий ТЦК образовались длинные очереди мужчин, желающих обновить свои военно-учетные данные. Некоторые мужчины стоят в очередях уже второй день.

Верховная Рада
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
очереди

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