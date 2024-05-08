Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Раді назвали причину довгих черг біля ТЦК arrow

У Раді назвали причину довгих черг біля ТЦК

8 травня 2024 21:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Раді назвали причину довгих черг біля ТЦК
Черги чоловіків до ТЦК. Ілюстративне фото: Telegraf
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Біля ТЦК останнім часом утворилися довгі черги. У Раді заявили, що люди, які стоять у чергах переконані, що їх не мобілізують.

Про це повідомив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі каналу "Ми-Україна" у середу, 8 травня.

Читайте також:

Черги біля ТЦК

"Зараз прийшли в ТЦК, в основному, обновляти дані, ті, хто має бронь або якісь питання по здоров'ю, які впевнені, що вони практично не будуть призвані. Тому це питання, яке ми, до речі, обговорили на комітеті, це питання, яке потрібно буде піднімати", – підкреслив Костенко.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має частково вирішити проблему з чергами. Проте, незважаючи на оновлення інформації в електронному кабінеті, військовозобов’язаним все ж потрібно буде відвідати ТЦК.

"Нам вчора його презентували, там є до нього деякі питання, але в цілому він може це зробити. Але після цього все одно людям доведеться йти в військкомат", – додав Костенко.

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років мають звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити персональні дані. Якщо чоловіки проігнорують вимоги закону, то автоматично вважатимуться ухилянтами.

Нещодавно у Києві біля будівель ТЦК утворились довгі черги чоловіків, охочих оновити свої військово-облікові дані. Деякі чоловіки стоять у чергах вже другий день.

Верховна Рада
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
черги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку