У Раді назвали причину довгих черг біля ТЦК

Черги чоловіків до ТЦК. Ілюстративне фото: Telegraf

Біля ТЦК останнім часом утворилися довгі черги. У Раді заявили, що люди, які стоять у чергах переконані, що їх не мобілізують.

Про це повідомив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі каналу "Ми-Україна" у середу, 8 травня.

Читайте також:

Черги біля ТЦК

"Зараз прийшли в ТЦК, в основному, обновляти дані, ті, хто має бронь або якісь питання по здоров'ю, які впевнені, що вони практично не будуть призвані. Тому це питання, яке ми, до речі, обговорили на комітеті, це питання, яке потрібно буде піднімати", – підкреслив Костенко.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має частково вирішити проблему з чергами. Проте, незважаючи на оновлення інформації в електронному кабінеті, військовозобов’язаним все ж потрібно буде відвідати ТЦК.

"Нам вчора його презентували, там є до нього деякі питання, але в цілому він може це зробити. Але після цього все одно людям доведеться йти в військкомат", – додав Костенко.

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років мають звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити персональні дані. Якщо чоловіки проігнорують вимоги закону, то автоматично вважатимуться ухилянтами.

Нещодавно у Києві біля будівель ТЦК утворились довгі черги чоловіків, охочих оновити свої військово-облікові дані. Деякі чоловіки стоять у чергах вже другий день.