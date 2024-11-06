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В Раде назвали три сценария того, как могут изменить мобилизацию

6 ноября 2024 10:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — планы Генштаба не выполняются, а ТЦК предлагают наказывать
Работники ТЦК. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине с начала осени снизились темпы мобилизации. План Генштаба по призыву не выполняется.

Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская, пишет ТСН.ua.

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По словам Бобровской, улучшить ситуацию с мобилизацией до конца года не получится.

"Мы снова возвращаемся, к сожалению, к ситуации весны 2024 года", — сказала она.

Депутат добавила, что для улучшения мобилизации необходимо отказаться от применения физической силы и прекратить превышать полномочия.

"Бусификация" уничтожает все силы рекрутинга и адекватной мобилизации. Должна быть ответственность работников ТЦК за нарушение и превышение полномочий", — отметила Бобровская.

Кроме того, по словам депутата, органы местного самоуправления и ОВА должны быть привлечены к надлежащему комплектованию Сил обороны.

Ранее адвокат и военная Евгения Закревская заявила, что в Украине следует ввести обязательную мобилизацию женщин. А военные, которые находятся на ротации, должны быть дома, а не в пункте постоянной дислокации.

Волонтер Мария Берлинская также заявила, что в Украине нужна мобилизация женщин.

ТЦК и СП Верховная Рада военнообязанные Генштаб ВСУ мобилизация ВСУ

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