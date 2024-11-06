Мобілізація в Україні — плани Генштабу не виконуються, а ТЦК пропонують карати

Працівники ТЦК. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ

В Україні з початку осені знизилися темпи мобілізації. План Генштабу щодо призову не виконується.

Про це заявила народна депутатка Соломія Бобровська, пише ТСН.ua.

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За словами Бобровської, покращити ситуацію з мобілізацією до кінця року не вдасться.

"Ми знову вертаємось, на жаль, до ситуації весни 2024 року",— сказала вона.

Депутатка додала, що для покращення мобілізації необхідно відмовитись від застосування фізичної сили та припинити перевищувати повноваження.

"Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу й адекватної мобілізації. Має бути відповідальність працівників ТЦК за порушення і перевищення повноважень", — зазначила Бобровська.

Крім того, за словами депутатки, органи місцевого самоуправління та ОВА мають бути залученими до належного комплектування Сил оборони.

Раніше адвокат та військова Євгенія Закревська заявила, що в Україні варто запровадити обов'язкову мобілізацію жінок. А ті військові, які перебувають на ротації, мають бути вдома, а не в пункті постійної дислокації.

Волонтер Марія Берлінська також заявила, що в Україні потрібна мобілізація жінок.