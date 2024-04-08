В Раде объяснили, когда ТЦК получат данные из реестров о военнообязанных

Сотрудник ТЦК проверяет документы. Фото: mmr.net.ua

В Верховной Раде рассказали, когда работники ТЦК получат данные о военнообязанных из госреестров. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Об этом рассказала заместитель председателя Комитета парламента по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец в эфире телемарафона.

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Когда ТЦК получат доступ к информации о военнообязанных

Депутат ожидает, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут иметь доступ к информации о мужчинах в возрасте 17-60 лет из государственных баз данных.

"Потому что мы делаем информационной, электронной нашу воинскую часть. Мы делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства", — прокомментировала Мошенец.

Заместитель председателя парламентского Комитета также отметила, что необходима законодательная основа уже на месте, и остались вопросы только тем, кто будет это выполнять.

Также заместитель главы парламентского Комитета отметила, что законодательная база уже создана, поэтому теперь все зависит от "конкретных исполнителей".

Напомним, что ТЦК будет вызывать на учет 25-летних мужчин.

Ранее мы писали, что СБУ могла использовать работников ТЦК для давления на журналиста "Слідство.Інфо".