Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Раде объяснили, когда ТЦК получат данные из реестров о военнообязанных arrow

В Раде объяснили, когда ТЦК получат данные из реестров о военнообязанных

8 апреля 2024 08:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Раде объяснили, когда ТЦК получат данные из реестров о военнообязанных
Сотрудник ТЦК проверяет документы. Фото: mmr.net.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Верховной Раде рассказали, когда работники ТЦК получат данные о военнообязанных из госреестров. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Об этом рассказала заместитель председателя Комитета парламента по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец в эфире телемарафона.

Читайте также:

Когда ТЦК получат доступ к информации о военнообязанных

Депутат ожидает, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут иметь доступ к информации о мужчинах в возрасте 17-60 лет из государственных баз данных.

"Потому что мы делаем информационной, электронной нашу воинскую часть. Мы делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства", — прокомментировала Мошенец.

Заместитель председателя парламентского Комитета также отметила, что необходима законодательная основа уже на месте, и остались вопросы только тем, кто будет это выполнять.

Также заместитель главы парламентского Комитета отметила, что законодательная база уже создана, поэтому теперь все зависит от "конкретных исполнителей".

Напомним, что ТЦК будет вызывать на учет 25-летних мужчин.

Ранее мы писали, что СБУ могла использовать работников ТЦК для давления на журналиста "Слідство.Інфо".

Верховная Рада
реестр
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку