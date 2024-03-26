В Раде прокомментировали возможность мобилизации мужчин с 19 лет

Юноши. Иллюстративное фото: zz.te.ua

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил в комментарии Новини.LIVE, что новый законопроект о мобилизации будет содержать норму о мобилизации мужчин с 19 лет. По его словам, это создаст "большую проблему".

Это заявление прокомментировала член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии Суспільному.

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Мобилизация с 19 лет

По ее словам, законопроект о мобилизации содержит "значительное количество противоречивых и неправовых норм", поэтому комитет работает над их устранением.

Фриз отметила, что это касается и чрезмерных полномочий ТЦК и СП, и антиконституционных норм по избирательности применения к отдельным категориям.

"Поэтому, если говорить, есть ли у законопроекта недостатки, то да. Их немало, но надеюсь, что комитет предложит парламенту ко второму чтению более взвешенный и профессиональный документ", — сказала депутат.

Она добавила, что по норме о возможности мобилизации с 18 лет комитет также работает. Окончательная же редакция будет известна после утверждения на очередном заседании.

Ранее Разумков заявил, что если мужчина пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность. Затем станет на учет и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать в 19 лет.

По его мнению, это подрывает доверие к власти. Таким образом "мы уничтожим генофонд государства".

Также член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский назвал количество мобилизованных, не побывавших на передовой за два года.