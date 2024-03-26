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У Раді прокоментували можливість мобілізації чоловіків з 19 років

26 березня 2024 08:15
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Раді прокоментували можливість мобілізації чоловіків з 19 років
Юнаки. Ілюстративне фото: zz.te.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив у коментарі Новини.LIVE, що новий законопроєкт про мобілізацію міститиме норму про мобілізацію чоловіків з 19 років. За його словами, це створить "велику проблему".

Цю заяву прокоментувала член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз у коментарі Суспільному.

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За її словами, законопроєкт про мобілізацію містить "значну кількість суперечливих та неправових норм", тому комітет працює над їх усуненням.

Фріз зауважила, що це стосується і надмірних повноважень ТЦК та СП, і антиконституційних норм щодо вибірковості застосування до окремих категорій.

"Тому, якщо казати, чи має законопроєкт вади, то так. Їх немало, але сподіваюсь, що комітет запропонує парламенту до другого читання більш зважений та фаховий документ", — сказала депутатка.

Вона додала, що стосовно норми про можливість мобілізації з 18 років комітет також працює. А остаточна редакція буде відома після затвердження на черговому засіданні.

Раніше Разумков заявив, що якщо чоловік пройде базовий військовий вишкіл у 18 років, то він отримає військово-облікову спеціальність. Потім стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть його мобілізувати у 19 років.

На його думку, це підриває довіру до влади. Таким чином "ми знищимо генофонд держави".

Також член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський назвав кількість мобілізованих, які не побували на передовій за два роки.

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
військовозобов'язані

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