В Раде предлагают мобилизовать в ВСУ только морально готовых защищать страну
В Украине хотят внести изменения в правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию.
Автором проекта закона является народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазураш.
Мобилизация по письменному согласию
Проектом закона предлагается призывать граждан на военную службу во время мобилизации, учитывая морально-волевые качества и письменное подтверждение готовность защищать страну с оружием в руках.
"Законодательство позволяет принудительно мобилизовать всех граждан военнообязанного возраста и состояния здоровья, кроме тех, кто имеет отсрочку или забронирован. Однако, по моему убеждению, это неадекватные нормы, исключительно вредящие. Поэтому я уже не впервые предлагаю изменения, которые заставят ТЦК и СП искать и мобилизовать именно готовых и физически, и морально встать на защиту страны, а не всех подряд для количества", — прокомментировал автор законопроекта Георгий Мазурашу.
По его мнению, нет смысла мобилизовать гражданина, если он морально не готов защищать страну.
"Ведь как отмечают добровольцы, из-за таких загнанных угрозами и принуждения в армии сплошные проблемы. Они отказываются выполнять приказы, покидают позиции, убегают, сдаются в плен", — говорит нардеп.
Мобилизация полицейских, прокуроров, пенсионеров МВД
Законопроектом также предлагается мобилизовать военнообязанных, имеющих право на отсрочку или забронированные по их согласию и при условии, что они имеют опыт работы в государственных структурах в течение не менее двух лет в случае, если они занимали должности, предусматривающие использование огнестрельного оружия и соответствующие опыт.
"Такие изменения, в случае их принятия, позволяют призывать на военную службу представителей охранных ведомств, полицейских, работников прокуратуры, Службы безопасности Украины со сроком на шесть месяцев", — объяснила адвокат Марина Бекало.
По словам Георгия Мазураш, это, в частности, касается молодых пенсионеров правоохранительных органов, например, пенсионеров МВД.
"Какие большую часть жизни имели дело с оружием, а теперь, будучи военнообязанным возрастом и состоянием, почему-то не призываются на военную службу во время мобилизации", — прокомментировал нардеп.
Законопроектом предусмотрена возможность привлекать до 30% личного состава правоохранительных органов в ряды ВСУ. Такие изменения обеспечат возможность ротации военнослужащих, призванных во время мобилизации, которые проходят службу более шести месяцев.
"Сроком до шести месяцев на правовых началах мобилизации, в том числе для обеспечения ротации тех мобилизованных, которые служат без ротации более шести месяцев", — рассказал Георгий Мазурашу.
Увольнение с военной службы по собственному желанию
Кроме того, законопроект предлагает возможность уволиться с военной службы следующим категориям:
- Военнослужащим срочной службы в связи с истечением сроков службы или по собственному желанию в случае нарушения их прав как военнослужащих;
- Военнослужащим, которые проходят службу по призыву лиц офицерского состава по собственному желанию в случае нарушения их прав как военнослужащих;
- Военнослужащим, проходящим службу по контракту, в случае служебного несоответствия или по собственному желанию в случае нарушения их прав как военнослужащих.
Ранее мы сообщали, что в апреле 2023 года Кабмин сменил работу ТЦК. Согласно новым изменениям военнообязанные могут получать повестки в любом регионе, независимо от места их регистрации.
Напоминаем, что офицер ВСУ с позывным "Леший" и боец 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Аслан" прокомментировали мобилизацию в стране, особенно спортсменов. По словам военных, спортсмены важны, ведь напоминают миру об Украине, однако следует пересмотреть вопрос об их "броне".
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