В Раде предлагают мобилизовать в ВСУ только морально готовых защищать страну

Военные в строю. Фото: ОП

В Украине хотят внести изменения в правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию.

Автором проекта закона является народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазураш.

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Мобилизация по письменному согласию

Проектом закона предлагается призывать граждан на военную службу во время мобилизации, учитывая морально-волевые качества и письменное подтверждение готовность защищать страну с оружием в руках.

"Законодательство позволяет принудительно мобилизовать всех граждан военнообязанного возраста и состояния здоровья, кроме тех, кто имеет отсрочку или забронирован. Однако, по моему убеждению, это неадекватные нормы, исключительно вредящие. Поэтому я уже не впервые предлагаю изменения, которые заставят ТЦК и СП искать и мобилизовать именно готовых и физически, и морально встать на защиту страны, а не всех подряд для количества", — прокомментировал автор законопроекта Георгий Мазурашу.

По его мнению, нет смысла мобилизовать гражданина, если он морально не готов защищать страну.

"Ведь как отмечают добровольцы, из-за таких загнанных угрозами и принуждения в армии сплошные проблемы. Они отказываются выполнять приказы, покидают позиции, убегают, сдаются в плен", — говорит нардеп.

Мобилизация полицейских, прокуроров, пенсионеров МВД

Законопроектом также предлагается мобилизовать военнообязанных, имеющих право на отсрочку или забронированные по их согласию и при условии, что они имеют опыт работы в государственных структурах в течение не менее двух лет в случае, если они занимали должности, предусматривающие использование огнестрельного оружия и соответствующие опыт.

"Такие изменения, в случае их принятия, позволяют призывать на военную службу представителей охранных ведомств, полицейских, работников прокуратуры, Службы безопасности Украины со сроком на шесть месяцев", — объяснила адвокат Марина Бекало.

По словам Георгия Мазураш, это, в частности, касается молодых пенсионеров правоохранительных органов, например, пенсионеров МВД.

"Какие большую часть жизни имели дело с оружием, а теперь, будучи военнообязанным возрастом и состоянием, почему-то не призываются на военную службу во время мобилизации", — прокомментировал нардеп.

Законопроектом предусмотрена возможность привлекать до 30% личного состава правоохранительных органов в ряды ВСУ. Такие изменения обеспечат возможность ротации военнослужащих, призванных во время мобилизации, которые проходят службу более шести месяцев.

"Сроком до шести месяцев на правовых началах мобилизации, в том числе для обеспечения ротации тех мобилизованных, которые служат без ротации более шести месяцев", — рассказал Георгий Мазурашу.

Увольнение с военной службы по собственному желанию

Кроме того, законопроект предлагает возможность уволиться с военной службы следующим категориям:

Военнослужащим срочной службы в связи с истечением сроков службы или по собственному желанию в случае нарушения их прав как военнослужащих;

Военнослужащим, которые проходят службу по призыву лиц офицерского состава по собственному желанию в случае нарушения их прав как военнослужащих;

Военнослужащим, проходящим службу по контракту, в случае служебного несоответствия или по собственному желанию в случае нарушения их прав как военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что в апреле 2023 года Кабмин сменил работу ТЦК. Согласно новым изменениям военнообязанные могут получать повестки в любом регионе, независимо от места их регистрации.

Напоминаем, что офицер ВСУ с позывным "Леший" и боец 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Аслан" прокомментировали мобилизацию в стране, особенно спортсменов. По словам военных, спортсмены важны, ведь напоминают миру об Украине, однако следует пересмотреть вопрос об их "броне".