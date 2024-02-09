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В Раде предлагают выдавать украинцам сертификат защитника — Арахамия рассказал детали

9 февраля 2024 23:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раде предлагают выдавать украинцам сертификат защитника — Арахамия рассказал детали
Член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Член комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что в Верховной раде Украины предлагают выдавать военнообязанным сертификат защитника. По его словам, это нужно для "смарт-мобилизации".

Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире телемарафона в пятницу, 9 февраля.

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Арахамия отметил, что граждан Украины не устраивают сотрудники ТЦК на улицах, которые ловят военнообязанных, поэтому в Раде искали альтернативный путь для мобилизации.

По его словам, для этого нужно собрать всех в одну систему. ВРУ уже приняла закон, который позволяет сделать в системе "Оберіг" электронный реестр и получить так называемый сертификат защитника.

"Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат или через интернет, или в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом организовать так называемую "смарт-мобилизацию", — отметил Арахамия.

Член комитета Совета по национальной безопасности, обороне и разведке сообщил, что мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовиться.

Арахамия подчеркнул, что на добровольном основании выдавать сертификаты не могут, однако принуждение также не подходит.

"Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой — наказывать за отказ. Или, в конце концов, люди скажут, пусть дальше ходят по улице, не надо никаких электронных повесток", — добавил он.

Напомним, в Украине в связи с мобилизацией продолжается вручение повесток мужчинам призывного возраста. И при этом работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проявлять изобретательность. Адвокат Роман Симутин рассказал, к каким уловкам прибегают работники ТЦК и СП и насколько это законно.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины разрешил круглосуточную работу по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Также он регламентировал, какие именно мероприятия они могут проводить.

Верховная Рада
Давид Арахамия
украинцы
Украина
мобилизация
повестки

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