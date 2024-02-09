У Раді пропонують видавати українцям сертифікат захисника — Арахамія розповів деталі

Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія. Фото: Reuters

Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія розповів, що у Верховній раді України пропонують видавати військовозобов'язаним сертифікат захисника. За його словами, це потрібно для "смартмобілізації".

Про це Давид Арахамія розповів в ефірі телемарафону у п'ятницю, 9 лютого.

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Арахамія зазначив, що громадян України не влаштовують співробітники ТЦК на вулицях, які ловлять військовозобов'язаних, тому у Раді шукали альтернативний шлях для мобілізації.

За його словами, для цього потрібно зібрати всіх в одну систему. ВРУ вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий сертифікат захисника.

"Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану "смартмобілізацію", — зазначив Арахамія.

Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що чоловікам з таким сертифікатом можуть повідомляти орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися.

Арахамія наголосив, що на добровільній підставі видавати сертифікати не можуть, однак і примус також не підходить.

"Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого — каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток", — додав він.

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