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У Раді пропонують видавати українцям сертифікат захисника — Арахамія розповів деталі

9 лютого 2024 23:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Раді пропонують видавати українцям сертифікат захисника — Арахамія розповів деталі
Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія розповів, що у Верховній раді України пропонують видавати військовозобов'язаним сертифікат захисника. За його словами, це потрібно для "смартмобілізації".

Про це Давид Арахамія розповів в ефірі телемарафону у п'ятницю, 9 лютого.

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Арахамія зазначив, що громадян України не влаштовують співробітники ТЦК на вулицях, які ловлять військовозобов'язаних, тому у Раді шукали альтернативний шлях для мобілізації.

За його словами, для цього потрібно зібрати всіх в одну систему. ВРУ вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий сертифікат захисника.

"Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану "смартмобілізацію", — зазначив Арахамія.

Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що чоловікам з таким сертифікатом можуть повідомляти орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися.

Арахамія наголосив, що на добровільній підставі видавати сертифікати не можуть, однак і примус також не підходить.

"Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого — каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток", — додав він.

Нагадаємо, в Україні у зв'язку з мобілізацією продовжується вручення повісток чоловікам призовного віку. І при цьому працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки можуть проявляти неабияку винахідливість. Адвокат Роман Сімутін розповів, до яких хитрощів вдаються працівники ТЦК та СП і наскільки це законно.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України дозволив цілодобову роботу територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також він регламентував, які саме заходи вони можуть проводити. 

Верховна Рада
Давид Арахамія
українці
Україна
мобілізація
повістки

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