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Головна Мобілізація У рекрутингу відповіли, які обсяги мобілізації необхідні Україні

У рекрутингу відповіли, які обсяги мобілізації необхідні Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 20:32
Які обсяги мобілізації потрібні в Україні — Денис Швидкий дав відповідь
Українські військові. Фото: instagram.com/uaf_general_staff

Кількість тих, хто сьогодні долучається до українського війська становить близко 30 тисяч людей на місяць. Окрім того, підготовка солдатів до служби стала більш професійною.

Начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE відповів, чи допоможе така тенденція протистояти ворогу.

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Які обсяги мобілізації необхідні в Україні

За словами військовослужбовця, така кількість нових людей у війську цілком достатня для того, щоб стримувати ворога.

Але й важливою складовою ефективної боротьби стало те, що тепер солдати проходять не базову, а професійну підготовку з акцентом на технології та роботу з БпЛА.

"Якщо така ж кількість залишиться на такому ж рівні та не буде зменшуватися, я думаю, що це те, що нам потрібно. Але тут ще важливо, що ті люди, яких ми набираємо, проходять вже більш професійну підготовку, вони навчаються по реаліям на фронті, Акцент робимо більше на роботу з технологіями, під супровід дронів. Якщо казати про якість і кількість, нам би цього вистачало і ми б мали перевагу", — зазначив Швидкий.

Раніше військовий пояснив, чому багато чоловіків уникають мобілізації, в тому числі і військові пенсіонери призивного віку.

А також командир Кирило Верес різко прокоментував "справедливість" мобілізації під час війни.

армія мобілізація війна в Україні Рекрутинг військова служба
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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