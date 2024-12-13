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В "Резерв+" не отображается отсрочка — что можно сделать

13 декабря 2024 02:34
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — что делать, если отсрочка не отображается в Резерв+
Военно-учетные данные в "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Применение "Резерв+" стало неотъемлемой частью мобилизационного процесса в Украине. Он отображает актуальные данные о военнообязанном. В частности, в приложении содержится информация об отсрочке от призыва на военную службу, как оформленная онлайн, так и полученная в ТЦК и СП. Однако случаи, когда приложение не подтягивает отсрочку, даже при наличии бумажной справки.

Как пояснила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время эфира телемарафона, причиной этого является отсутствие соответствующих данных в Едином реестре призывников "Оберег". По ее словам, "Резерв+" синхронизируется с реестром "Оберіг" и отображает только данные, внесенные операторами территориальных центров комплектования.

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Черногоренко отметила, если статус вашей отсрочки отсутствует в приложении, но у вас бумажный документ, нужно обратиться в службу поддержки ТЦК для внесения информации в реестр.

Замминистра обороны напомнила, что определенные типы отсрочок можно оформить онлайн через "Резерв+", без необходимости личного обращения в ТЦК. Например, для многодетных родителей, имеющих троих или более несовершеннолетних детей в одном браке, процедура проходит через автоматическую проверку в реестре актов гражданского состояния.

"Как только вы заказываете эту отсрочку, то мы проверяем это в других реестрах. Например, в реестре актов гражданского состояния, если это многодетные родители, и составляем результат сразу в "Обереге", и в режиме двух-трех секунд вы видите это в" Резерв+"", — объясняет она.

Также Черногоренко отметила, что для использования отсрочки нужно авторизироваться в мобильном приложении "Резерв+", загрузить военно-учетный документ и запросить соответствующий пункт меню. По ее словам, после "нескольких кликов и немного ожидания статус отсрочки автоматически отразится в военно-учетном документе".

Раньше мы писали, что делать, если вас мобилизуют, несмотря на представленные документы на отсрочку.

Напомним, мы сообщали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.

Также мы информировали, как лучше оформлять отсрочку через "Резерв+ или в ТЦК" .

Украина мобилизация отсрочка военнообязанные резерв

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