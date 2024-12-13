Мобілізація в Україні 2024 — що робити, якщо відстрочка не відображається у Резерв+

Військово-облікові дані в "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

Застосунок "Резерв+" став невід'ємною частиною мобілізаційного процесу в Україні. Він відображає актуальні дані про військовозобов'язаного. Зокрема, у додатку міститься інформація про відстрочку від призову на військову службу, як ту, що була оформлена онлайн, так і ту, що отримана в ТЦК та СП. Проте, трапляються випадки, коли застосунок не відображає відстрочку, навіть за наявності паперової довідки.

У чому причина та що з цим робити, розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Чому дані про відстрочку не відображаються в "Резерв+"

Як пояснила чиновниця, "Резерв+" синхронізується з Єдиним електронним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Тому, якщо інформація не підтягується у додатку, то її немає в реєстрі. Дані про звільнення від призову до реєстру вносяться операторами ТЦК та СП.

Інформація у застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Що робити, якщо дані про відстрочку не відображаються в "Резерв+"

Катерина Черногоренко зазначила, якщо статус вашої відстрочки відсутній у застосунку, але ви маєте паперовий документ, який підтверджує її наявність, зверніться до служби підтримки ТЦК для внесення інформації до реєстру.

Підтримка застосунку "Резерв+" доступна українцям через месенджер Viber.

Раніше ми писали, що робити, якщо вас мобілізують попри подані документи на відстрочку.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Також ми інформували, як краще оформлювати відстрочку — через "Резерв+ чи у ТЦК.