В Ровно работник ТЦК, целовавшийся с женщинами, приобрел внедорожник за полмиллиона гривен

Работник ТЦК целует сотрудницу. Фото: скриншот

Сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки из Ровно, который на видео целовался в кабинете с женщинами, приобрел внедорожник AUDI Q7 за полмиллиона гривен. Средняя рыночная цена такого автомобиля на Украине стартует от 20 тысяч долларов.

Об этом сообщил Telegram-канал "Криоген" в понедельник, 1 апреля.

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Стоит отметить, что зарплата работника ТЦК за год составила чуть более 400 тысяч гривен.

Кроме того, его жена Валентина заработала более мужа, а именно более 800 тысяч гривен.

Также сообщается, что 14 апреля 2022 руководитель ТЦК и СП в Ровно Александр Ярмошевич купил RENAULT LAGUNA 2.0 2008 за 30 тысяч гривен.

Напомним, после скандального видео в сети с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области начали служебную проверку. К расследованию привлекли правоохранительные органы.

Также народный депутат Верховной Рады и представитель Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, комментируя скандал с начальником одного из ровенских ТЦК и СП, заявил, что его мало интересует чужая интимная жизнь. Другой вопрос — это наличие скрытой камеры в кабинете военкома и сливание самого ролика в сеть.