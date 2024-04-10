В ЦПД сделали заявление по информации о вероятной мобилизации женщин в Украине
Вопрос мобилизации женщин на войну сегодня не стоит актуальным вопросом и не рассматривается органами власти. Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин.
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.
ЦПД опроверг заявление о мобилизации женщин
Как отмечается, сейчас активно распространяется информация, что в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.
Центр отмечает, что ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин.
"Распространяемая информация — фейковая. Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое — не планируется", — подчеркнули в ЦПД, и призвали украинцев доверять только верифицированным источникам информации.
Что предшествовало скандалу
Напомним, скандалу предшествовало одиозное заявление советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксаны Григорьевой в интервью The Times о том, что Украина должна готовиться к возможности мобилизации женщин в армию в ближайшие годы, учитывая нынешний большой призыв.
"В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца - защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны", — сказала она.
Добавим, что в среду, 10 апреля, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об ответственности за военные правонарушения.
К слову, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.
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