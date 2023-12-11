В ТЦК назвали цель рейдов по спортзалам

Рейд ТЦК в спортзале в Полтаве. Фото: сайт Полтавы 0532

В последнее время работников территориального центра комплектования все чаще замечают с рейдами в спортзалах. Однако военкоматы имеют право раздавать повестки в общественных местах, а тренажерные залы относятся к такой категории.

Об этом заявил руководитель службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Полтавская волна".

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Почему ТЦК проводят рейды по спортзалам

Истомин прокомментировал рейды работников ТЦК в спортзалах. По его словам, это вполне нормальная ситуация, поскольку работники выполняют свои обязанности и проводят мобилизацию.

Он пояснил, что с начала полномасштабной войны военнослужащие ТЦК и СП Полтавской области вручали повестки по месту жительства военнообязанных граждан, однако есть другой метод — вручение повесток на блок-постах и в общественных местах, а тренажерный зал относится к такой категории.

"Никаких "усиленных" мер мобилизации ТЦК и СП не проводят – максимум личного состава занимается вопросами мобилизации с начала полномасштабного вторжения", — сказал Роман Истомин.

Он призвал полтавчан не поддаваться провокационным сообщениям, ведь все мероприятия оповещения представители ТЦК и СП проводятся совместно с представителями Национальной полиции по всем нормам действующего законодательства Украины.

Напомним, на Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили очередные рейды по тренажерным залам. Это происходило в Мукачево и Хусте.

Добавим, в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и мужчины-тренеры заведений.