В ТЦК рассказали, действительно ли они работают круглосуточно

Военнообязанный в ТЦК. Фото:

В настоящее время Территориальные центры комплектования работают круглосуточно. Однако услуги там не предоставляются 24/7.

Об этом рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в комментарии изданию Hromadske в четверг, 23 мая.

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Работают ТЦК и СП круглосуточно

Посетители, приходящие во время комендантского часа, могут быть задержаны служащими ТЦК и переданы полиции. Относительно рабочего времени — гражданские работники ТЦК работают с 9 до 18 часов, имеют обеденный перерыв и выходные. Как отмечает подполковник Литвин, военнослужащие в принципе находятся на службе круглосуточно, но непрерывная работа может привести к усталости.

Подполковник Литвин считает, что идея круглосуточной работы ТЦК является популистской, поскольку для этого нужно было бы привлечь три смены работников. Даже расширение графика до полуночи требовало бы двух смен, тогда как штат рассчитан на восьмичасовой рабочий день в мирное время.

"По-моему, решение о круглосуточной работе ТЦК — популизм. Организовать круглосуточный прием граждан просто нереально, для этого придется вводить три штата работников. Даже если принимать людей с 5 часов утра до полуночи — это уже два штата работников. А наш штат рассчитан на 8-часовую работу с нагрузками мирного времени", — добавил подполковник.

Литвин добавил, что 18 мая 2024 года, когда началась кампания по обновлению учетных данных, ТЦК Соломенского района Киева ежедневно посещают до 400 граждан, половина из которых приходят для обновления своих данных.

Раньше мы писали, как должен происходить процесс вручения повесток главами ОСМД.

Напомним, мы рассказывали, при каких условиях повестка считается врученной.

Также мы информировали, имеют ли право ТЦК и полиция задерживать людей на улицах.