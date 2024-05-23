Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В ТЦК рассказали, действительно ли они работают круглосуточно arrow

В ТЦК рассказали, действительно ли они работают круглосуточно

23 мая 2024 18:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ТЦК рассказали, действительно ли они работают круглосуточно
Военнообязанный в ТЦК. Фото:
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В настоящее время Территориальные центры комплектования работают круглосуточно. Однако услуги там не предоставляются 24/7.

Об этом рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в комментарии изданию Hromadske в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Работают ТЦК и СП круглосуточно

Посетители, приходящие во время комендантского часа, могут быть задержаны служащими ТЦК и переданы полиции. Относительно рабочего времени — гражданские работники ТЦК работают с 9 до 18 часов, имеют обеденный перерыв и выходные. Как отмечает подполковник Литвин, военнослужащие в принципе находятся на службе круглосуточно, но непрерывная работа может привести к усталости.

Подполковник Литвин считает, что идея круглосуточной работы ТЦК является популистской, поскольку для этого нужно было бы привлечь три смены работников. Даже расширение графика до полуночи требовало бы двух смен, тогда как штат рассчитан на восьмичасовой рабочий день в мирное время.

"По-моему, решение о круглосуточной работе ТЦК — популизм. Организовать круглосуточный прием граждан просто нереально, для этого придется вводить три штата работников. Даже если принимать людей с 5 часов утра до полуночи — это уже два штата работников. А наш штат рассчитан на 8-часовую работу с нагрузками мирного времени", — добавил подполковник.

Литвин добавил, что 18 мая 2024 года, когда началась кампания по обновлению учетных данных, ТЦК Соломенского района Киева ежедневно посещают до 400 граждан, половина из которых приходят для обновления своих данных.

Раньше мы писали, как должен происходить процесс вручения повесток главами ОСМД.

Напомним, мы рассказывали, при каких условиях повестка считается врученной.

Также мы информировали, имеют ли право ТЦК и полиция задерживать людей на улицах.

Украина
военкомат
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ