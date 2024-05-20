В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

Военнообязанный на медкомиссии. Фото иллюстративное: ЛОТЦК СП/Facebook

Военно-врачебная комиссия оценивает самое серьезное заболевание лица, проходящего призыв, и на основании этого решает, может ли он служить в армии. ВВК также не учитывает совокупность легких заболеваний.

Об этом сообщило издательство УП.Жизнь в понедельник, 20 мая.

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Как ВВК оценивает пригодность к службе

Глава военно-врачебной комиссии индустриального района ТЦК и СП города Днепра Елена Седлецкая, разъяснила, что из-за ограниченных ресурсов и времени комиссия не может провести полное обследование по каждой отдельной болезни.

Если у призывника отсутствуют определенные заболевания и серьезные жалобы на состояние здоровья, он будет признан годным к военной службе.

"Если человек приходит с мелкими жалобами почти к каждому из врачей — офтальмолога, лора, терапевта, хирурга, выбирается доминирующая проблема, по которой мы будем его обследовать. Таких пациентов много и если мы будем производить осмотр по каждой жалобе, больницы вынуждены будут работать только на ВВК", — объяснила Седлецкая.

Напомним, в Минобороны рассказали, что вывод ВВК действителен в течение пяти лет, поэтому комиссию не нужно проходить ежегодно. Изменения по ежегодному прохождению ВВК возможны, однако сейчас их не вводили.

Также до этого в Минобороны объяснили, нужно ли временно непригодным повторно проходить ВВК.