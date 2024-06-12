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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании

12 июня 2024 14:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экономическое бронирование – в парламенте зарегистрировали законопроект
Верховная рада Украины. Фото: пресс-служба Рады
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Верховной Раде Украины в среду, 12 июня, зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании". В нем предлагают предоставить возможность на бронирование, в том числе и ФЛПам.

Об этом сообщил глава экономического комитета ВРУ Дмитрий Наталуха в Facebook.

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По словам депутата, законопроект предусматривает, что:

  • каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 тыс. гривен в месяц за работника, имеет возможность его забронировать;
  • уплата повышенного сбора производится не работником, а самим бизнесом;
  • ФЛП могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года;
  • процент забронированных и процедуру будет определять Кабмин.
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Скриншот сообщения Наталухи
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Скриншот сообщения Наталухи
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Скриншот сообщения Наталухи

Напомним, Кабмин утвердил новый порядок бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления. Бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие — на 50%.

А соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике отказ от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Он также недоволен альтернативной идеей поднять налоги.

законопроект
Верховная Рада
народные депутаты
мобилизация
бронирование

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