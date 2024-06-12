Экономическое бронирование – в парламенте зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании
В Верховной Раде Украины в среду, 12 июня, зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании". В нем предлагают предоставить возможность на бронирование, в том числе и ФЛПам.
Об этом сообщил глава экономического комитета ВРУ Дмитрий Наталуха в Facebook.
Экономическое бронирование в Украине
По словам депутата, законопроект предусматривает, что:
- каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 тыс. гривен в месяц за работника, имеет возможность его забронировать;
- уплата повышенного сбора производится не работником, а самим бизнесом;
- ФЛП могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года;
- процент забронированных и процедуру будет определять Кабмин.
Напомним, Кабмин утвердил новый порядок бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления. Бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие — на 50%.
А соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике отказ от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Он также недоволен альтернативной идеей поднять налоги.
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