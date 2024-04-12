В законе о мобилизации бронирование госслужащих имеет двойное толкование

Заседание Кабмина. Фото: Правительственный портал

Вчера, 11 апреля, Верховная рада приняла закон о мобилизации. Однако формулировка статьи 25 допускает двойное толкование в вопросе бронирования госслужащих.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в пятницу, 12 апреля.

Читайте также:

Что предусматривает статья 25 закона о мобилизации

Статья 25 нового закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" вносит определенную двусмысленность в вопрос, кого именно среди государственных служащих и работников патронатной службы следует отнести к категории забронированных.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 25, кажется, что изменения очевидны: все военнообязанные, занимающие должности государственной службы категории А, а также председатели областных, районных, городских советов, должны быть забронированы. Для государственных служащих категорий Б и В в местных органах власти бронирование должно касаться не более 50% военнообязанных этих категорий.

Далее пункт 2 части 1 статьи 25 указывает, что забронированные должны быть военнообязанными, работающими или проходящими службу в государственных органах, за исключением тех, кто уже указан в пункте 1.

Это означает, что, учитывая оба пункта, можно понять, что кроме 50% забронированных государственных служащих категорий Б и В дополнительно под бронирование по пункту 2 подпадают другие государственные служащие, которые не были забронированы по пункту 1.

Относительно патронатной службы возникает вопрос, что считать государственными органами, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Ответственность за решение этого вопроса лежит на Кабинете Министров Украины. Новый закон устанавливает, что правила и организация бронирования, критерии, список должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных определяются законом и нормативно-правовыми актами, принятыми Кабмином.

Напомним, что Зеленский высказался о законе о мобилизации и усилении контроля над уклонистами.

Ранее мы писали, что предусматривает норма закона о мобилизации по опекунам и усыновителям.