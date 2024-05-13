Мобилизация и закон

Военный билет. Фото: АрмияInform

Военнообязанных ожидают новые изменения. После принятия нового закона о мобилизации будет упрощена процедура судебных решений.

Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко в понедельник, 13 мая.

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Новый закон о мобилизации

По словам нардепа, в новом законе о мобилизации есть пункты, позволяющие ТЦК мобилизовать человека, несмотря на его апелляцию.

То есть человек может подать апелляцию в суд, но он уже будет находиться на фронте или в пунктах подготовки, например, на полигоне.

"Когда ТЦК будет обращаться в суд, то будет упрощена форма обращения и суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют", — сообщил Федиенко.

Также нардеп рассказал, что вместе с главнокомандующим ВСУ Олександром Сырским было проведено совещание, где обсуждался вопрос демобилизации военнослужащих. Федиенко рассказал, что сейчас демобилизация физически невозможна, с этим согласились все участники заседания.

Напомним, что после вступления нового закона о мобилизации 18 мая украинцев ожидают перемены.

Высшие учебные заведения Украины не смогут принять документы абитуриентов, в которых не будет обновленного военного билета. Соответствующая норма прописана в законодательстве.