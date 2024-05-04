В Запорожье люди собрались под ТЦК и обвиняют работников в похищении мужчины

Люди и правоохранители под ТЦК. Фото: скриншот из видео

В Запорожье люди вышли под здание территориального центра комплектования. Они обвиняют работников в похищении мужчины.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях в субботу, 4 мая.

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Люди требуют от работников ТЦК сказать, что происходит с мужчиной, которого, по их словам, увели военкомы.

На видео можно увидеть, что перед входом много правоохранителей, охраняющих здание. Полицейским задают вопрос "Где Евгений Юрьевич?" и обвиняют в "похищении людей".

Также слышно, что к ТЦК пришла жена мобилизованного мужчины и ее родня.

Напомним, в Виноградове на Закарпатье произошла стычка между ромами и работниками территориального центра комплектования. Во время конфликта раздавались выстрелы.

Также полиция Виноградова расследует уголовное дело по факту конфликта с работниками территориального центра комплектования. Во время стычки с ромами они произвели предупредительные выстрелы.