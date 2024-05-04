В Запорожье люди собрались под ТЦК и обвиняют работников в похищении мужчины
В Запорожье люди вышли под здание территориального центра комплектования. Они обвиняют работников в похищении мужчины.
Видео с места происшествия распространяется в соцсетях в субботу, 4 мая.
Люди под зданием ТЦК в Запорожье
Люди требуют от работников ТЦК сказать, что происходит с мужчиной, которого, по их словам, увели военкомы.
На видео можно увидеть, что перед входом много правоохранителей, охраняющих здание. Полицейским задают вопрос "Где Евгений Юрьевич?" и обвиняют в "похищении людей".
Также слышно, что к ТЦК пришла жена мобилизованного мужчины и ее родня.
Напомним, в Виноградове на Закарпатье произошла стычка между ромами и работниками территориального центра комплектования. Во время конфликта раздавались выстрелы.
Также полиция Виноградова расследует уголовное дело по факту конфликта с работниками территориального центра комплектования. Во время стычки с ромами они произвели предупредительные выстрелы.
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