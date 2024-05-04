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У Запоріжжі люди зібралися під ТЦК та звинувачують працівників у викраденні чоловіка

4 травня 2024 11:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі люди зібралися під ТЦК та звинувачують працівників у викраденні чоловіка
Люди та правоохоронці під ТЦК. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі люди вийшли під будівлю територіального центру комплектування. Вони звинувачують працівників у викраденні чоловіка.

Відео з місця події поширюється у соцмережах у суботу, 4 травня.

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Люди вимагають від працівників ТЦК сказати, що відбувається з чоловіком, якого, за їх словами, повели воєнкоми.

На відео можна побачити, що перед входом є багато правоохоронців, які охороняють будівлю. Поліцейським ставлять запитання "Де Євген Юрійович?" і звинувачують у "викраденні людей". 

Також чутно, що до ТЦК прийшла дружина мобілізованого чоловіка та її рідня. 

Нагадаємо, у Виноградові на Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками територіального центру комплектування. Під час конфлікту лунали постріли.

Також поліція Виноградова розслідує кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками територіального центру комплектування. Під час сутички з ромами вони здійснили попереджувальні постріли.

соцмережі
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мобілізація
люди
ТЦК та СП

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