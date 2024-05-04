У Запоріжжі люди зібралися під ТЦК та звинувачують працівників у викраденні чоловіка
У Запоріжжі люди вийшли під будівлю територіального центру комплектування. Вони звинувачують працівників у викраденні чоловіка.
Відео з місця події поширюється у соцмережах у суботу, 4 травня.
Люди під будівлею ТЦК у Запоріжжі
Люди вимагають від працівників ТЦК сказати, що відбувається з чоловіком, якого, за їх словами, повели воєнкоми.
На відео можна побачити, що перед входом є багато правоохоронців, які охороняють будівлю. Поліцейським ставлять запитання "Де Євген Юрійович?" і звинувачують у "викраденні людей".
Також чутно, що до ТЦК прийшла дружина мобілізованого чоловіка та її рідня.
Нагадаємо, у Виноградові на Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками територіального центру комплектування. Під час конфлікту лунали постріли.
Також поліція Виноградова розслідує кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками територіального центру комплектування. Під час сутички з ромами вони здійснили попереджувальні постріли.
Читайте Новини.LIVE!