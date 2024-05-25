В Запорожье выписывают повестки врачам, устроившим протест из-за закрытия противоопухолевого центра

Протесты под Запорожским региональным противоопухолевым центром. Фото: скриншот с видео

В Запорожье начали выписывать повестки врачам, выступившим против закрытия регионального противоопухолевого центра. Учреждение хотят присоединить к областной клинической больнице.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Повестки за протест

Директор Запорожского регионального противоопухолевого центра Михаил Есаянц рассказал, что 23 мая в медучреждение поступило распоряжение по его вызову в Центральный объединенный ТЦК и СП.

"Я там нахожусь на учете. В распоряжении было написано обеспечить мою явку 23 мая в 8 часов, хотя распоряжение это было принесено уже около 9:00. Я подписал это распоряжение и получил повестку", — отметил Есаянц.

Распоряжение Центрального объединенного районного ТЦК и СП о вызове Есаянца Михаила. Фото: Facebook/ Запорожский противоопухолевый центр

Несколькими днями ранее такое же распоряжение поступило от Коммунарского ТЦК — на прохождение ВВК вызвали восемь врачей противоопухолевого центра.

Распоряжение Коммунарского районного ТЦК и СП о вызове восьми сотрудников центра. Фото: Facebook/ Запорожский противоопухолевый центр

По словам Есаянца, эти мужчины были подписантами искового заявления в административный окружной суд Запорожского региона как члены коллектива, которые обращались в суд относительно распоряжения о ликвидации медучреждения.

Исковое заявление о признании незаконным и ликвидации распоряжения о закрытии Запорожского противоопухолевого центра. Фото: Facebook/ Запорожский противоопухолевый центр

Директор центра также рассказал, что повестку получил его заместитель по экономическим вопросам Юрий Баршак.

"Повестку мне вручили на прошлой неделе. Я из Днепропетровской области, недавно был в своем военкомате. Меня ждут в течение 60 дней. У меня есть повестка, насколько я помню, на пятое июля, потому что я ограниченно годен, я сам онкобольной. Кроме того, что заместитель, я еще и пациент этой больницы", — отметил Юрий Баршак.

Он также отметил, что всем работникам медицинского учреждения, которые получили повестки или были вызваны в ТЦК и СП, рекомендуется явиться в определенный срок.

"Они все уйдут. Мы всем рекомендуем сходить в ТЦК и СП, чтобы сверить данные. У нас у каждого врача есть VIN-код, у каждого есть "свежее" прохождение ВВК, потому что это является условием бронирования", — добавил Баршак.

Что предшествовало

В начале мая управление областной власти подписало приказ о закрытии местного противоопухолевого центра и его объединении с областной клинической больницей. Медицинский персонал выступил против этого решения и обратился с соответствующей петицией к президенту.

С тех пор на коллектив начали давить, включая выписывание повесток.

Напомним, за нарушение закона о мобилизации в Украине действуют штрафы, которые могут достигать 35 тысяч гривен. С 18 мая украинцы еще не начали массово получать штрафы за нарушение закона, но юристы прогнозируют, что такой период наступит.

Также представители Министерства обороны подчеркивают, что процедура выдачи повесток остается неизменной, разрешая их вручение исключительно с личной подписью получателя. Однако согласно постановлению Правительства №560 от 16 мая процесс мобилизационного призыва на военную службу в особый период предусматривает, что подпись не является единственной формой подтверждения вручения повестки.