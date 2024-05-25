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У Запоріжжі виписують повістки лікарям, які виступили проти закриття місцевого онкоцентру

25 травня 2024 12:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі виписують повістки лікарям, які влаштували протест через закриття протипухлинного центра
Протести під Запорізьким регіональним протипухлинним центром. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі почали виписувати повістки лікарям, які виступили проти закриття регіонального протипухлинного центра. Установу хочуть приєднати до обласної клінічної лікарні.

Про це повідомляє "Суспільне". 

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Повістки за протест 

Директор Запорізького регіонального протипухлинного центру Михайло Єсаянц розповів, що 23 травня до медзакладу надійшло розпорядження щодо його виклику до Центрального об'єднаного ТЦК та СП.

"Я там перебуваю на обліку. У розпорядженні було написано забезпечити мою явку 23 травня о 8-й годині, хоча розпорядження це було принесено вже близько 9:00. Я підписав це розпорядження й отримав повістку", — зазначив Єсаянц.

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Розпорядження Центрального об'єднаного районного ТЦК та СП щодо виклику Єсаянца Михайла. Фото: Facebook/ Запорізький протипухлинний центр

Кількома днями раніше таке ж розпорядження надійшло від Комунарського ТЦК — на проходження ВЛК викликали вісім лікарів протипухлинного центру.

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Розпорядження Комунарського районного ТЦК та СП щодо виклику восьми співробітників центру. Фото: Facebook/ Запорізький протипухлинний центр

За словами Єсаянца, ці чоловіки були підписантами позовної заяви до адміністративного окружного суду Запорізького регіону як члени колективу, які зверталися до суду щодо розпорядження про ліквідацію медзакладу.

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Позовна заява про визнання незаконним та ліквідацію розпорядження щодо закриття Запорізького протипухлинного центру. Фото: Facebook/ Запорізький протипухлинний центр

Директор центру також розповів, що повістку отримав його заступник з економічних питань Юрій Баршак.

"Повістку мені вручили  минулого тижня. Я з Дніпропетровської області, нещодавно був у своєму військкоматі. На мене чекають протягом 60 днів. У мене є повістка, наскільки я пам'ятаю, на п'яте липня, бо я обмежено придатний, я сам онкохворий. Крім того, що заступник, я ще й пацієнт цієї лікарні", — зазначив Юрій Баршак.

Він також наголосив на тому, що всім працівникам медичного закладу, які отримали повістки або були викликані до ТЦК та СП, рекомендовано з'явитися у визначений термін.

"Вони всі підуть. Ми всім рекомендуємо сходити до ТЦК та СП, щоб звірити дані. У нас в кожного лікаря є VIN-код, у кожного є "свіже" проходження ВЛК, тому що це є умовою бронювання", — додав Баршак.

Що передувало

На початку травня управління обласної влади підписало наказ про закриття місцевого протипухлинного центру та його об'єднання з обласною клінічною лікарнею. Медичний персонал виступив проти цього рішення і звернувся з відповідною петицією до президента.

Відтоді на колектив почали тиснути, включаючи виписування повісток.

Нагадаємо, за порушення закону про мобілізацію в Україні діють штрафи, які можуть сягати 35 тисяч гривень. З 18 травня українці ще не почали масово отримувати штрафи за порушення закону, але юристи прогнозують, що такий період настане. 

Також представники Міністерства оборони підкреслюють, що процедура видачі повісток залишається незмінною, дозволяючи їх вручення виключно з особистим підписом одержувача. Проте, згідно з постановою Уряду №560 від 16 травня, процес мобілізаційного призову на військову службу в особливий період передбачає, що підпис не є єдиною формою підтвердження вручення повістки.

війна
лікарні
Запоріжжя
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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