В ВСУ через рекрутинговую компанию — сколько времени занимает призыв

Солдаты слушают командира. Иллюстративное фото: 71 ОЕБр ДШВ ВСУ

Ни один доброволец или мобилизованный после того, как он был мобилизован или после подписания контракта, не прибывает на фронт или на место исполнения обязанностей в тот же день. Для этого должно пройти соответствующий промежуток времени.

Об этом рассказала глава военного департамента рекрутингового агентства Lobby X Ольга Бандровская в интервью DOU.

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Она отметила, что, как и в случае мобилизации через ТЦК, на фронт или к исполнению обязанностей никто не приступает в день мобилизации. По ее словам, на это влияет немало факторов, поэтому сроки принятия в ряды украинской армии колеблются.

"От недели до четырех месяцев. Это зависит от многих факторов", — объяснила Бандровская.

Также она перечислила ключевые факторы:

мобилизация гражданского лица или перевод действующего военнослужащего;

в какое именно подразделение происходит наем (род, вид войск);

предусматривает ли эта должность дополнительную проверку службой безопасности;

наличие военного опыта и звания у кандидата;

а также другие уникальные особенности кандидата и должность.

Напомним, что ранее в Закарпатской области сотрудники ТЦК СП силой вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно. Также юристы прокомментировали новый закон о мобилизации, подчеркнув, что впереди ожидаются массовые аресты.