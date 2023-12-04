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У ЗСУ через рекрутингову компанію — скільки часу займає призов

4 грудня 2023 20:48
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Ілля Рябінін
редактор
У ЗСУ через рекрутингову компанію — скільки часу займає призов
Солдати слухають командира. Ілюстративне фото: 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Жоден доброволець чи мобілізований після того, як його було мобілізовано або після підписання контракту, не прибуває на фронт чи на місце виконання обов’язків у той же день. Для цього має пройти відповідний проміжок часу. 

Про це розповіла керівниця воєнного департаменту рекрутингової агенції Lobby X Ольга Бандрівська в інтерв'ю DOU.

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Вона зазначила, що як і у випадку мобілізації через ТЦК, на фронт чи до виконання обов’язків ніхто не приступає в день мобілізації. За її словами, на це впливає чимало факторів, тому терміни прийняття в лави українського війська коливаються.

"Від тижня до чотирьох місяців. Це залежить від багатьох факторів", ― пояснила Бандрівська.

Також вона перерахувала ключові фактори:

  • мобілізація цивільної особи чи переведення чинного військовослужбовця;
  • в який саме підрозділ відбувається наймання (рід, вид військ);
  • чи передбачає ця посада додаткову перевірку службою безпеки;
  • наявність військового досвіду та звання у кандидата;

а також інші унікальні особливості кандидата та посада.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатській області співробітники ТЦК СП силоміць витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Наразі він перебуває у військовій частині в Рівному. Також юристи прокоментували новий закон про мобілізацію, підкресливши, що попереду можуть бути масові арешти. 

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