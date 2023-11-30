В ВСУ предлагают использовать реестр избирателей для мобилизации
В Вооруженных силах Украины выдвинули предложение использовать реестр избирателей для мобилизации. По мнению военных, именно в этих документах содержится наиболее развернутая информация о военнообязанных.
С таким предложением выступил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
Тимочко отметил, что этот реестр наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию. По нему видно, кто и где голосовал в свое время.
"Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах — где и кому дискомфортно — можно будет потом", — считает Тимочко.
Военный отметил, что сейчас вопрос победы является приоритетным.
Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и пригодные по состоянию здоровья, продолжают призывать на военную службу.
Напомним, мы писали, можно ли получить отсрочку от службы во время получения высшего образования.
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