Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В ВСУ предлагают использовать реестр избирателей для мобилизации arrow

В ВСУ предлагают использовать реестр избирателей для мобилизации

30 ноября 2023 12:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ВСУ предлагают использовать реестр избирателей для мобилизации
Члены призывной комиссии. Иллюстративное фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Вооруженных силах Украины выдвинули предложение использовать реестр избирателей для мобилизации. По мнению военных, именно в этих документах содержится наиболее развернутая информация о военнообязанных.

С таким предложением выступил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Читайте также:

Тимочко отметил, что этот реестр наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию. По нему видно, кто и где голосовал в свое время.

"Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах — где и кому дискомфортно — можно будет потом", — считает Тимочко.

Военный отметил, что сейчас вопрос победы является приоритетным.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и пригодные по состоянию здоровья, продолжают призывать на военную службу.

Напомним, мы писали, можно ли получить отсрочку от службы во время получения высшего образования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме