У ЗСУ пропонують використовувати реєстр виборців для мобілізації

Члени призовної комісії. Ілюстративне фото: УНІАН

В Збройних силах України висунули пропозицію використовувати реєстр виборців для мобілізації. На думку військових, саме в цих документах міститься найбільш розгорнута інформація про військовозобов'язаних.

З такою пропозицією виступив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Читайте також:

Тимочко зазначив, що цей реєстр найбільш заповнений і передає найбільш правдиву інформацію. По ньому видно, хто і де голосував свого часу.

"Хтось почне кричати, що це обмежить людей до виборів. Ні, зараз нам треба думати не про вибори, а про захист України та перемогу. А про інші нюанси — де і кому дискомфортно — можна буде говорити потім", — вважає Тимочко.

Військовий зазначив, що зараз ппитання перемоги є пріоритетним.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та придатні за станом здоров'я, продовжують призивати на військову службу.

Нагадаємо, ми писали, чи можливо отримати відстрочку від служби під час отримання вищої освіти.