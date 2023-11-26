В ВСУ рассказали, что нужно иметь с собой при визите в военкомат

Украинские защитники. Фото: Reuters

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация, поэтому повестку могут вручить всем военнообязанным призывного возраста. Однако первая повестка обычно вручается для уточнения данных в ТЦК, а не для отправки на фронт.

О том, что с собой нужно взять в ТЦК при первом визите, рассказал руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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Что брать в ТЦК после вручения повестки

По словам Фитьо, ужасающие слухи о повестках в Украине распространяет российская пропаганда.

Военный объяснил, что после вручения повестки мужчина должен явиться в ТЦК и СП и взять с собой пакет документов для актуализации данных. А именно: документы о специальности, образовании, семейном положении, наличии причин для отсрочки (если они есть), медицинские документы.

Если военнообязанный имеет подтвержденные документально причины отсрочки — он не подлежит мобилизации.

Также ему необходимо пройти медицинское освидетельствование для выяснения пригодности для службы.

Если у человека есть жалобы на здоровье, его могут признать ограниченно пригодным. Такие военнообязанные могут быть призваны при необходимости и проходить службу в тыловых частях.

Только после признания ВЛК пригодности к службе, наличия всех нужных документов и отсутствия оснований, чтобы не мобилизовывать, военнообязанный может получить вторую повестку.

Вторая повестка — это мобилизационное распоряжение, согласно которому человека направляют в мобилизационный центр, где будет проходить обучение. Обычно оно длится около месяца, однако это зависит от сложности профессии для армии.

Напомним, что в Житомирской области введут усиленный режим мобилизации. Это явилось следствием того, что работниками территориального центра комплектования ежедневно вручается около 15 повесток, из которых в РТЦК прибывает только 10% оповещенных.

Кроме того, украинцы часто интересуются вопросами проведения мобилизации, одним из которых является возможность отказаться от повестки с частично заполненными данными о личности. Спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил, возможно ли это сделать.