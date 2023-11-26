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У ЗСУ розповіли, що треба мати із собою при візиті до військкомату

26 листопада 2023 16:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
У ЗСУ розповіли, що треба мати із собою при візиті до військкомату
Українські захисники. Фото: Reuters
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, тому вручити повістку можуть усім військовозобов'язаним призовного віку. Проте перша повістка зазвичай вручається для уточнення даних у ТЦК, а не для відправлення одразу на фронт. 

Про те, що із собою треба взяти до ТЦК при першому візиті, розповів керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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За словами Фітьо, страхітливі чутки про повістки в Україні розповсюджує російська пропаганда.

Військовий пояснив, після вручення повістки чоловік має з'явитися у ТЦК та СП та взяти із собою пакет документів для актуалізації даних. А саме: документи про фах, освіту, сімейний стан, наявність причин для відстрочки (якщо вони є), медичні документи. 

Якщо військовозобов'язаний має підтверджені документально причини для відстрочки — він не підлягає мобілізації.

Також йому необхідно пройти медичний огляд для з'ясування придатності для служби.

Якщо у людини наявні скарги на здоров'я, її можуть визнати обмежено придатною. Такі військовозобов'язані можуть бути призвані за потреби та проходити службу в тилових частинах.

Лише після визнання ВЛК придатності до служби, наявності всіх потрібних документів та відсутності підстав аби не мобілізовувати, військовозобов'язаний може отримати другу повістку.

Друга повістка — це мобілізаційне розпорядження, згідно з яким людину скеровують до мобілізаційного центру, де триватиме навчання. Зазвичай воно триває близько місяця, проте це залежить від складності опанованої професії для війська.

Нагадаємо, що у Житомирській області запровадять посилений режим мобілізації. Це стало наслідком того, що працівниками територіального центру комплектовання щодня вручається близько 15 повісток, з яких до РТЦК прибуває тільки 10% оповіщених.

Крім того, українці часто цікавляться питаннями щодо проведення мобілізації, одним з яких є можливість відмовитися від повістки з частково заповненими даними про особу. Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив, чи можливо це зробити.

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