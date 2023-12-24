В ВСУ заявили, что резерв нужен для замены и отдыха военных

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Украине все меньше добровольцев, которые хотят присоединиться к защите страны. По его словам, военным, которые находятся на фронте с начала полномасштабного вторжения РФ, нужен отдых и замена.

Об этом Дмитрий Марченко сказал в интервью DW.

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Необходимость увеличения резерва ВСУ

Марченко подчеркнул, что поддерживает снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. По его словам, увеличение резерва ВСУ будет происходить поэтапно.

"Люди не очень понимают, как чувствуют себя те, кто уже воюет два года. Им нужен отдых, поэтому нам надо привлекать резервы. Я думаю, что совместными усилиями с местными органами самоуправления, с полицейскими, с военными мы сможем донести до нашей мужской половины Украины, что нужно сопротивляться. Если мы не дотянем эту войну, то другого шанса у нас не будет", — заявил Марченко.

Генерал-майор ВСУ рассказал, что призыв военнообязанных будет происходить поэтапно, а также по четкому распределению и плану Генштаба. Он говорит, что российские оккупанты терпят значительные потери на фронте, однако очень быстро их пополняют.

"Враг несет очень большие потери, но научился их быстро пополнять. И мы должны делать так, чтобы не отставать от этих темпов. Когда воевать идут мужчины в возрасте 50-55 лет, а в то время 25-летние не мобилизуются — это не очень справедливо. Если вы посмотрите на тех, кто воюет с той стороны, то там основная масса — это молодые ребята", — добавил Марченко.

Напомним, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал слухи о повестках в приложении "Дія". Они активно распространяются в социальных сетях.

Также мы писали, что генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Однако изменять что-либо в систему призыва во время российской войны слишком рискованно.