У ЗСУ заявили, що резерв потрібен для заміни та відпочинку військових

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні все менше добровольців, які хочуть долучитися до захисту країни. За його словами, військовим, які перебувають на фронті з початку повномасштабного вторгнення РФ, потрібен відпочинок та заміна.

Про це Дмитро Марченко сказав в інтерв'ю DW.

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Необхідність збільшення резерву ЗСУ

Марченко наголосив, що підтримує зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. За його словами, збільшення резерву ЗСУ буду відбуватися поетапно.

"Люди не дуже розуміють, як почуваються ті, хто вже воює два роки. Їм потрібен відпочинок, тому нам треба залучати резерви. Я думаю, що спільними зусиллями з місцевими органами самоврядування, з поліцейськими, з військовими ми зможемо донести до нашої чоловічої половини України, що потрібно чинити опір. Якщо ми не дотягнемо цю війну, то іншого шансу в нас не буде", — заявив Марченко.

Генерал-майор ЗСУ розповів, що призов військовозобов'язаних відбуватиметься поетапно, а також за чітким розподілом та планом Генштабу. Він каже, що російські окупанти зазнають значних втрат на фронті, однак дуже швидко їх поповнюють.

"Ворог зазнає дуже великих втрат, але навчився їх швидко поповнювати. І ми маємо робити так, щоб не відставати від цих темпів. Коли воювати йдуть чоловіки віком 50-55 років, а в той час 25-річні не мобілізуються — це не дуже справедливо. Якщо ви подивитеся на тих, хто воює з того боку, то там основна маса — це молоді хлопці", — додав Марченко.

Нагадаємо, очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про повістки в додатку "Дія". Вони активно поширюються у соціальних мережах.

Також ми писали, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.