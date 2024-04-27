Уклонисты могут потерять водительские права и автомобиль — юрист объяснил нюансы

Военные проверяют документы. Фото иллюстративное: Today.UA

Юрист Роман Симутин объяснил, когда именно могут заработать ограничения права вождения для мужчин, уклоняющихся от визита в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. По его прогнозу, первые судебные иски по этому поводу появятся примерно через 5-6 месяцев после вступления закона в силу.

Об этом Симутин рассказал на своем YouTube канале в субботу, 27 апреля.

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Когда начнут отбирать права

"Закон вступает в силу через месяц. Военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это уже три месяца. Далее — обращение в полицию и получение ответа — до двух недель. Отправка требования по почте и получение обратного сообщения — минимум месяц", — объяснил юрист.

Далее следует ожидание добровольного выполнения требования — это 10 дней, и подготовка и подача иска в суд — до 30 дней. Первые судебные иски появятся через 5-6 месяцев.

Симутин также рассказал, какое наказание грозит, если уклониста останавливает полиция и выявляет нарушения в виде ограничения права управления в отношении вас. В таком случае правоохранители изымают права и составляют протокол по части 3 статьи 126 Кодекса об админправонарушениях.

Ранее адвокат Николай Максимов рассказал, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней.

Исследователи Texty.org считают, что ТЦК и СП не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные.