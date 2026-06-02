Уход за дядей с инвалидностью: юрист назвал ряд дополнительных условий

Военнослужащий в ВСУ.

Военнослужащий имеет право уволиться из рядов ВСУ для осуществления ухода за близким родственником. Таким родственником могут быть не только родители или жена, а, например, родной дядя военнослужащего. Но для этого требуется соблюдение ряда обязательных условий.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Освобождение или отсрочка для ухода

В украинском законодательстве выписан целый ряд оснований для получения отсрочки от мобилизации. Это, в частности, отсрочки из-за особенностей семейной ситуации самого военнообязанного.

Среди такого вида отсрочек есть, например, отсрочка для ухода за близким родственником. Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку при наличии такого основания, подкрепленного документально.

Кроме отсрочки, по такой причине гражданин может также уволиться из рядов Вооруженных сил Украины. Правда, это несколько сложнее сделать, поскольку военнослужащий должен продолжать свою службу параллельно с оформлением процесса увольнения.

Дяде с инвалидностью нужно иметь заключение одной из двух комиссий

К юристам обратился гражданин, который планирует уволиться из армии для ухода за близким родственником. Военнослужащий поинтересовался, является ли родной дядя (с 1 группой инвалидности) таким родственником, что уход за ним дает право на увольнение (отсрочку).

Адвокат Павел Гретченко, комментируя эту ситуацию, заверил, что освобождение в такой ситуации возможно. Но, добавил юрист, нужно выполнить ряд дополнительных условий: "Военный имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам, однако только при условии, что он возьмет на себя официальный постоянный уход за дядей, а у дяди не будет других трудоспособных родственников первой или второй степени родства (родителей, жены, детей, родных братьев/сестер)".

Кроме того, подчеркнул Гретченко, требуется медицинское подтверждение потребности в уходе со стороны другого лица. Адвокат рассказал, где получить такое подтверждение: "У дяди должно быть заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о том, что он нуждается в постоянном постороннем уходе".

Граждане, которые оформили отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, объяснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляют уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.