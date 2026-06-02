Догляд за дядьком з інвалідністю: юрист назвав низку додаткових умов

Військовослужбовець в ЗСУ. Фото: 92 ОШБр ім. отамана І. Сірка

Військовослужбовець має право звільнитися з лав ЗСУ для здійснення догляду за близьким родичем. Таким родичем можуть бути не тільки батьки чи дружина, а, наприклад, рідний дядько військовослужбовця. Але для цього потрібне дотримання низки обов’язкових умов.

Звільнення чи відстрочка для догляду

В українському законодавстві виписана ціла низка підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Це, зокрема, відстрочки через особливості сімейної ситуації самого військовозобов’язаного.

Серед такого виду відстрочок є, наприклад, відстрочка для догляду за близьким родичем. Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку за наявності такої підстави, підкріпленої документально.

Крім відстрочки, за такою причиною громадянин може також звільнитися з лав Збройних сил України. Щоправда, це дещо складніше зробити, оскільки військовослужбовець має продовжувати свою службу паралельно із оформленням процесу звільнення.

Дядьку з інвалідністю потрібно мати висновок однієї із двох комісій

До юристів звернувся громадянин, який планує звільнитися з армії для догляду за близьким родичем. Військовослужбовець поцікавився, чи є рідний дядько (з 1 групою інвалідності) таким родичем, що догляд за ним надає право на звільнення (відстрочку).

Адвокат Павло Гретченко, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що звільнення в такій ситуації можливе. Але, додав юрист, потрібно виконати низку додаткових умов: "Військовий має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами, однак лише за умови, що він візьме на себе офіційний постійний догляд за дядьком, а у дядька не буде інших працездатних родичів першого чи другого ступеня споріднення (батьків, дружини, дітей, рідних братів/сестер)".

Крім того, наголосив Гретченко, потрібне медичне підтвердження потреби у догляді з боку іншої особи. Адвокат розповів, де отримати таке підтвердження: "У дядька має бути висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про те, що він потребує постійного стороннього догляду".

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.