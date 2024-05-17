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Uklon высказался о бронировании от мобилизации для IT-работников — какая позиция

17 мая 2024 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бронирование от мобилизации для IT-работников — какая позиция Uklon
Такси Uklon. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинская компания по предоставлению услуг такси Uklon высказалась о бронировании от мобилизации IT-работников. Она поддержала Министерство цифровой трансформации и Министерство экономики.

Об этом компания Uklon заявила в соцсети Instagram в пятницу, 17 мая.

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Позиция Uklon по бронированию от мобилизации

В компании заявили, что доля ІТ-услуг в структуре всего экспорта услуг в марте 2024 года составила 39,2%. Там отметили, что это огромный сектор, который поддерживает экономику страны во время войны. 

"Кроме этого мы также создаем рабочие места, регулярно помогаем ВСУ донатами и волонтерим. То есть активно инвестируем в будущее страны. И для нашего бизнеса критически важно иметь часть своих сотрудников из core-команды забронированными, чтобы эффективно поддерживать стабильную работу цифровых платформ", — говорится в сообщении.

Uklon заявляет, что бронирование компаний, которое недавно было освещено в публичном пространстве, было осуществлено в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством.

Компания считает, что:

  • действующий порядок бронирования крайне необходим для индустрии и компаний-резидентов Дія.City;
  • необходимо усовершенствование порядка бронирования и обновления военнообязанных документов, в частности диджитализация, ускорение сроков и т.д.

"При этом, если есть вопрос о целесообразности бронирования отдельных секторов или компаний, то это не может ставить под угрозу возможность бронирования для всей индустрии", — говорится в сообщении.

Компания добавила, что это совместная позиция с Diia.City United. 

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Пост Uklon. Фото: скриншот

Напомним, 16 мая Кабинет министров Украины забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки. В список вошли, в частности, Glovo, "Фавбет" и Visa.

Впоследствии министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании от мобилизации работников этих компаний. Она отметила, что это произошло из-за общественного резонанса.

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Украина
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