Закон о мобилизации приняли – что думают в Раде

Совет проголосовал за закон о мобилизации. Фото: Марьяна Безуглая

Закон о мобилизации 11 апреля был принят парламентом. Днем ранее нардепы более 10 часов обсуждали правки к законопроекту и многие назвали это популизмом.

В частности, так озвучилась в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE и народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

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Закон о мобилизации

"Нардепы в популизм заигрались, с такими подходами еще часть Украины потеряем. Или переродимся, или нет. Украина еще ни разу не побеждала", — сказала Безуглая.

Так она прокомментировала споры по поводу принятия правок и самого мобилизационного законопроекта.

Верховная Рада Украины. Фото: Facebook

Добавим, что 10 апреля парламент принял за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела правительственный законопроект, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВВК.