Украине нужна техническая мобилизация — в Минобороны объяснили

Руководитель проектного офиса Акселератора Минобороны Павел Кишкар. Фото: Wikipedia

Начальник штаба, заместитель командира батальона ВСУ, майор, руководитель проектного офиса Акселератора Минобороны, народный депутат VIII созыва Павел Кишкар заявил, что Украине нужна техническая мобилизация. По его словам, только высокотехнологичные решения могут обеспечить технологическое преимущество над Россией.

Об этом Павел Кишкар сказал для "Эспрессо".

Читайте также:

Техническая мобилизация в Украине

"Мы часто говорим о нехватке людей на поле боя, а они есть. Давайте техническую мобилизацию проведем, тогда часть людей высвобождается. Ведь работу на поле боя будут выполнять роботы, то ли беспилотные аппараты, то ли наземные управляемые комплексы. Такие наработки у нас есть. Если мы быстро отреагируем и распишем, каким образом "Тандем-2" или "Сабля" будут поставляться и использоваться на поле боя, то получим преимущество над врагом как тактическое, так и в позиционной обороне", — заявил Кишкар.

Он подчеркнул, что главнокомандующий также считает, что это правильное направление в развитии ВСУ.

"Другого варианта нет. Мы никогда не будем иметь численного превосходства над врагом. У нас нет мужчин больше, чем у противника. Если с нашей стороны может быть только технологическое преимущество, то давайте его обеспечим. Высокотехнологичные решения на поле боя нужны, они смогут обеспечить технологическое преимущество над РФ", — отметил Кишкар.

Он говорит, что дистанционно управляемые боевые модули уже используются в ограниченном количестве. По словам Кишкара, работа заместителя главкома Андрея Лебеденко направлена на то, чтобы эти "Тандемы" как можно быстрее стреляли в противника на фронте.

"Проводится целый комплекс мероприятий, чтобы подготовить кадры, ремонтную и автомобильную базу, вовремя обеспечить подразделения боеприпасами. Это все комплексное решение, обучение может проводиться уже сейчас. Такие комплексы есть, и в ближайшее время будут появляться в массовом производстве. Мы ожидаем в ближайшие недели подписания первых контрактов по "Тандему" и "Сабле", — отметил он.

Руководитель проектного офиса Акселератора Минобороны отметил, что сотрудничество между разработчиком, производителем оружия и военными является взаимовыгодным, поскольку получая обратную связь, можно улучшить изделие и эффективно использовать его на поле боя.

"Мы передаем эту информацию в другие подразделения, которые могут уже завтра получить на поставку эти комплексы и иметь наработки от производителя и боевых подразделений, которые уже работали с этими системами. Это в корне меняет наземную ситуацию в плане стиля ведения боя, позволяет командирам с большей фантазией подходить к размещению боевых, огневых средств поражения. Самое главное, что это напрямую связано с мобилизацией", — добавил Кишкар.

Напомним, по новому законопроекту о мобилизации статус "ограниченно пригодный" перестает быть действительным, и остается только "пригодный" и "непригодный". Однако это не означает, что таких мужчин бросят на передовую, на самом деле их мобилизация должна учитывать ряд критериев.

Также в сети появилась информация от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки о том, что в настоящее время около 39 тыс. жителей Ивано-Франковской области занесены в реестр "Оберег". Эти военнообязанные находятся в розыске из-за неявки в военкоматы.