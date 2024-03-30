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Україні потрібна технічна мобілізація — у Міноборони пояснили

30 березня 2024 07:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україні потрібна технічна мобілізація — у Міноборони пояснили
Керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони Павло Кишкар. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник штабу, заступник командира батальйону ЗСУ, майор, керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони, народний депутат VIII скликання Павло Кишкар заявив, що Україні потрібна технічна мобілізація. За його словами, лише високотехнологічні рішення зможуть забезпечити технологічну перевагу над Росією.

Про це Павло Кишкар сказав для "Еспресо".

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"Ми часто говоримо про брак людей на полі бою, а вони є. Давайте технічну мобілізацію проведемо, тоді частина людей вивільняється. Адже роботу на полі бою будуть виконувати роботи, чи то безпілотні апарати, чи то наземні керовані комплекси. Такі напрацювання у нас є. Якщо ми швидко відреагуємо і розпишемо, яким чином "Тандем-2" чи "Шабля" будуть постачатися і використовуватися на полі бою, то отримаємо перевагу над ворогом як тактичну, так і в позиційній обороні", — заявив Кишкар.

Він наголосив, що головнокомандувач також вважає, що це правильний напрямок у розвитку ЗСУ.

"Іншого варіанту немає. Ми ніколи не будемо мати чисельної переваги над ворогом. У нас немає чоловіків більше, ніж у противника. Якщо з нашої сторони може бути тільки технологічна перевага, то давайте її забезпечимо. Високотехнологічні рішення на полі бою потрібні, вони зможуть забезпечити технологічну перевагу над РФ", — зазначив Кишкар.

Він каже, що дистанційно керовані бойові модулі вже використовуються в обмеженій кількості. За словами Кишкара, робота заступника головкома Андрія Лебеденка спрямована на те, щоб ці "Тандеми" якомога швидше стріляли у противника на фронті. 

"Проводиться цілий комплекс заходів, щоб підготувати кадри, ремонтну та автомобільну базу, вчасно забезпечити підрозділи боєприпасами. Це все комплексне рішення, навчання може проводитися вже зараз. Такі комплекси є, і найближчим часом будуть з'являтись у масовому виробництві. Ми очікуємо у найближчі тижні підписання перших контрактів по "Тандему" і "Шаблі", — зазначив він.

Керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони наголосив, що співпраця між розробником, виробником зброї та військовими є взаємовигідною, оскільки, отримуючи зворотний зв'язок, можна поліпшити виріб і ефективно використовувати його на полі бою.

"Ми передаємо цю інформацію до інших підрозділів, які можуть вже завтра отримати на постачання ці комплекси і мати напрацювання від виробника і бойових підрозділів, які вже працювали з цими системами. Це докорінно змінює наземну ситуацію в плані стилю ведення бою, дозволяє командирам з більшою фантазією підходити до розміщення бойових, вогневих засобів ураження. Найголовніше, що це напряму пов'язане з мобілізацією", — додав Кишкар.

Нагадаємо, за новим законопроєктом про мобілізацію статус "обмежено придатний" перестає бути дійсним, і залишається лише "придатний" та "не придатний". Однак це не означає, що таких чоловіків кинуть на передову, насправді їх мобілізація має враховувати низку критеріїв.

Також у мережі з'явилася інформація від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про те, що наразі близько 39 тис. мешканців Івано-Франківської області занесені до реєстру "Оберіг". Ці військовозобов'язані перебувають у розшуку через неявку до військкоматів.

війна
Міноборони
ЗСУ
українці
росіяни
Україна
окупанти
мобілізація

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