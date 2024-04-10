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Украинский футболист приехал подписывать контракт с клубом, но из-за действий ТЦК СП попал на фронт

10 апреля 2024 21:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинский футболист приехал подписывать контракт с клубом, но из-за действий ТЦК СП попал на фронт
Экс-футболист "Ингульца" Николай Стеценко на войне. Фото из личных архивов игрока
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-вингер футбольного клуба "Ингулец" Николай Стеценко приехал в Одессу подписывать контракт с клубом Второй лиги Украины "Реал Фарма", но попал в ТЦК СП. Футболиста коррумпированные военкомы пообещали отпустить за покупку четырех пикапов для работников центров комплектования.

Об этом игрок рассказал в интервью "Украинскому футболу".

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Как заявил игрок, когда его забрали военными, на Малиновский ТЦК Одессы сразу вышло руководство "Реал Фармы", чтобы освободить футболиста.

"Представители "Реал Фармы" хотели мне помочь и убедить ТЦК, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но военком Малиновского РТЦК Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие", — рассказывает Стеценко.

Украинский футболист приехал подписывать контракт с клубом, но из-за действий ТЦК СП попал на фронт - фото 1
Николай Стеценко на фронте. Источник: личные архивы игрока

Футболист добавил: Кушнеров потребовал за него четыре пикапа.

"Они стоят больше 20 тысяч долларов. Такая сумма была неподъемной для меня и клуба. У меня был на руках контракт с "Чайкой", но это тоже не помогло, брони у клуба нет. Вот так я оказался на службе", — сказал игрок.

Напомним, ранее Минобороны Украины выдумало способ для упрощения мобилизации, подключив к системе "Оберіг" данные Пенсионного фонда Украины.

В то же время Министерство культуры и информационной политики Украины забронировало от мобилизации 1150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков, отметив, что эти люди критически важны для своих предприятий.

футбол
Украина
мобилизация
Ингулец
война в Украине
ТЦК и СП

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