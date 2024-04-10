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Український футболіст приїхав підписувати контракт з клубом, але через дії ТЦК СП потрапив на фронт

10 квітня 2024 21:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Український футболіст приїхав підписувати контракт з клубом, але через дії ТЦК СП потрапив на фронт
Ексфутболіст "Інгульця" Микола Стеценко на війні. Фото з особистих архівів гравця
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Ексвінгер футбольного клубу "Інгулець" Микола Стеценко приїхав до Одеси підписувати контракт з клубом Другої ліги України "Реал Фарма", але натомість потрапив до ТЦК СП. Футболіста корумповані військкоми пообіцяли відпустити за покупку чотирьох пікапів для працівників центрів комплектування.

Про це гравець розповів в інтерв'ю "Українському футболу".

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Як заявив гравець, коли його забрали військкоми, на Малиновський ТЦК Одеси відразу вийшло керівництво "Реал Фарми", аби визволити футболіста. 

"Представники "Реал Фарми" хотіли мені допомогти і переконати ТЦК, що я принесу більше користі, граючи у футбол, тим паче я навіть не служив. Але військком Малиновського РТЦК В’ячеслав Кушнеров, якого потім спіймали на хабарях і через місяць звільнили, поставив фантастичну умову", — розповідає Стеценко.

Український футболіст приїхав підписувати контракт з клубом, але через дії ТЦК СП потрапив на фронт - фото 1
Микола Стеценко на фронті. Джерело: особисті архіви гравця

Футболіст додав: Кушнеров вимагав за нього чотири пікапи.

"Вони коштують понад 20 тисяч доларів. Така сума була непідйомною для мене і клубу. У мене був на руках контракт із "Чайкою", але це теж не допомогло, броні в клубу немає. Ось так я опинився на службі", — сказав гравець.

Нагадаємо, раніше Міноборони України вигадало спосіб для спрощення мобілізації, приєднавши до системи "Оберіг" дані Пенсійного фонду України. 

Водночас Міністерство культури та інформаційної політики України забронювало від мобілізації 1150 працівників сфери культури та понад 700 медійників, наголосивши, що ці люди критично важливі для своїх підприємств.

футбол
Україна
мобілізація
Інгулець
війна в Україні
ТЦК та СП

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