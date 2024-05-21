Мобилизация в Украине — кто рискует получить штраф почти на 60 тысяч гривен

Украинских мужчин будут штрафовать почти на 60 тысяч гривен — кто рискует
В Украине вступил в силу закон, согласно которому существенно возросли штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации. Теперь суммы штрафов могут достигать почти 60 тысяч гривен. Кроме этого, штрафовать можно заочно.
Кого, за что и на какие суммы будут наказывать, рассказываем дальше в нашем материале.
Да, прежде всего, следует заметить, что речь идет о законе №3696-IX . Он вступил в силу 18 мая 2024 года.
Данный документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения. В частности, к ст. 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За какие правонарушения предусмотрены штрафы и в каком размере
За нарушение военного учета:
- от 3400 до 5100 грн - мирное время;
- от 17 тыс. до 25 500 грн - во время военного положения или за повторное нарушение.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в Украине в мирное время:
- от 5100 до 8500 грн - для граждан;
- от 17 до 34 тыс. грн - для должностных и юридических лиц.
За уклонение от мобилизации в Украине в военное время:
- от 17 тыс. до 25 500 грн – для граждан;
- от 34 до 59 тыс. - для должностных и юридических лиц.
Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.
Лица, не вставшие на военный учет или не обновившие данные, не явившиеся по вызову в ТЦК, могут быть привлечены к административной ответственности. Следовательно, в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил военного учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки надлежаще уведомленного лица и при наличии у ТЦК документов, подтверждающих получение вызова.
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