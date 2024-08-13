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Украинских мужчин вызывают в ТЦК — как оформить отгул на работе

13 августа 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как оформить отгул на работе для визита в ТЦК
Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Все военнообязанные мужчины в Украине с 18 мая 2024 года обязаны были обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. При этом поход в соответствующее учреждение считается уважительной причиной отгула на работе. Но как быть с повесткой? Ведь в таком случае речь идет о четко определенных дате и времени прибытия в территориальный центр.

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На этот вопрос ответила юрист Наталья Василюк в комментарии РБК-Украина.

Как пояснила правовед, обращение в ТЦК может быть веской причиной для получения отгула на работе. Главное — правильно предупредить руководство о необходимости предоставления отгула для визита в территориальный центр по повестке.

Юрист советует предупреждать работодателя о необходимости посещения ТЦК в письменной форме, "чтобы потом это можно было доказать соответствующим заявлением, что ему нужно явиться в ТЦК".

На основании такого уведомления работодатель должен выдать приказ об освобождении работника от исполнения обязанностей на необходимое время. Так что в таком случае сотруднику не могут засчитать отсутствие на работе как прогул.

Ранее мы писали, кому необходимо получить справку о снятии с военного учета.

Напомним, мы сообщали, как получить военно-учетный документ в "Дії".

Также мы информировали, когда гражданин Украины должен впервые прийти в ТЦК и СП.

работа военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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