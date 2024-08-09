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Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

9 серпня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зняття з військового обліку — українцям пояснили, як отримати відповідну довідку
Робота в територіальному центрі комплектування. Фото: suspilne.media
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

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Деякі військовозобов'язані чоловіки в Україні мають правовий статус, який надає можливість постійного проживання за кордоном, що підтверджується посвідкою постійного місця проживання. Це є підставою для звернення до ДМСУ, щоб оформити документи для виїзду за кордон на постійне проживання, що своєю чергою, передбачає зняття з військового обліку. При цьому особі необхідно отримати довідку про зняття з обліку.

Як це зробити та які є нюанси, розповіли фахівці юридичної компанії INSEININ.

Довідка про зняття з військового обліку — що це та кому потрібна

Дана довідка — це письмовий документ, який видають, якщо військовозобов'язана особа знялася з обліку у зв'язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання. Його можна отримати в ТЦК та СП. 

У довідці має бути зазначено, що особу було знято з військового обліку та вилучено військово-облікові документи саме у зв'язку з виїздом за кордон.

Юристи підкреслили, саме цей документ є обов'язковим етапом виїзду на ПМП для чоловіків. Інакше перетнути кордон не вдасться. 

 

Як отримати довідку про зняття з військового обліку
Українці в територіальному центрі комплектування. Фото: google.com

Як отримати довідку про зняття з військового обліку

Довідку про зняття з військового обліку можна отримати в ТЦК та СП, в якому особа перебуває на обліку. Необхідно особисто звернутися до територіального центру, принісши з собою певний пакет документів та написавши заяву.  

До заяви про зняття з військового обліку необхідно долучати наступні документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • витяг з демографічного реєстру про місце реєстрації;
  • військово-обліковий документ;
  • дозвіл з Міграційної служби про виїзд за кордон на ПМП
  • документи, які підтверджують право перебування в інших країнах (паспорт, посвідка тощо).

Важливі нюанси

Попри те, що цей процес здається досить простим, отримання довідки про зняття з військового обліку може бути ускладнено. Основною причиною є те, що чоловіки призовного віку, які звертаються з такою заявою, можуть бути направлені на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби. А якщо за результатами ВЛК особу визнають придатною, її можуть мобілізувати.

Перед взяттям довідки про зняття з військового обліку українцям радять звертатися за допомогою до військового адвоката. 

Раніше ми писали, чи можуть вручати повістки чоловікам, які були виключені з військового обліку. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати військово-обліковий документ у "Дії".

Також ми інформували, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП довідка

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